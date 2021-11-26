Tek gözlü odada yaşam savaşı

Nilüfer Bilgin... Biri şizofreni hastası iki çocuğa annelik yapıyor. Kocası 15 yıl önce cezaevine giren talihsiz kadın, yıllarını ailesine bakabilmek için durmak bilmeden gündelik işlerde çalışarak geçirmiş.

Babasından kalan 3 odalı gecekonduda yaşayan Bilgin'in evinde geçtiğimiz hafta yangın çıktı. Çatı kül oldu, alevlerin esir aldığı ev adeta metruk binaya döndü.

Aileye ise koca evden geriye alevlerin ulaşamadığı tek bir oda kaldı. Çatısı ve kapıları küle dönen ev yağışlı havalarda sular altında kalırken, bir de sokak hayvanlarının meskeni haline geldi.

Komşusu olan ablasının evinden kablo çekerek elektik kullanabilen aile bu halde işe gidemeyen Nilüfer'in eve para getirememesi nedeniyle ikinci bir felaketle de karşı karşıya kaldı.

"UMUDUMU YİTİRİYORUM"

Verdiği yaşam mücadelesini SABAH'a anlatan Nilüfer Bilgin "Yangından önce de lüks bir hayatım olmadı. Yıllarımı hep savaşmakla, aileme bakmakla geçirdim. Ama bu yangın elimdeki iki parça şeyi benden aldı.

Evim tamamen yok oldu. Kapım yangı, çatım mahvoldu. Yağmur yağdığında evi su basıyor. Önümüzde kış var, ne yapacağım bilmiyorum. Umudumu yitiriyorum.

Hayatımın düzene girmesi için benden 5-6 tane daha olması gerekiyor diye düşünüyorum. Eşim 15 yıldır cezaevinde, bir yalnız bir anne olarak biri şizofreni hastası iki çocuğuma bakmaya çalışıyorum. En azından çatım olsa diğerlerini bir şekilde çözebilirim diye düşünüyorum. Yangından sonra kolum zarar gördüğü için çalışamaz hale geldim, her yere borcum var. Devletim yıllar önce eşim cezaevine girdiğinde bana sahip çıkmıştı, şimdi yine sahip çıkacak diye bekliyorum" ifadelerini kullandı.