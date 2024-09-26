Aziz Nesin'in 'Yaşar ne yaşar ne yaşamaz' hikâyesini hatırlatan Batmanlı Sinem Yakut (70), doğduğunda nüfusa kaydettirilmedi. 50 yıl önce Abdulgafur Günbayı ile imam nikâhıyla evlendi. Kimliği olmadığı için nikâh kıyamayan Yakut'un eşi, yıllar sonra Kaside Günbayı ile resmi nikâh kıydı. Sinem Yakut'un dünyaya gelen 4 çocuğu, Kaside Günbayı'nın üzerine kaydettirildi. Baba, azalar, muhtarların şahitliğine rağmen İl Nüfus Müdürlüğü, 'yeterli delil' ve 'şartları oluşturulmadığı' için Sinem Yakut'a kimlik vermedi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu resmi yollarla bir türlü kanıtlayamayan ve kanser tedavisi gören Yakut, geçen cumartesi günü fenalaştı. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadın yapılan tüm müdahaleye rağmen tek isteği olan kimliğini alamadan yaşamını kaybetti. Batman'da gözyaşları arasında toprağa verilen Sinem Yakut'un kızı Kader Ökten, "Tek isteği bir kimlikti" dedi.