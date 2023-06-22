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Giriş Tarihi: 23.6.2023

Tek karedeki 100 yıldırım dünya basınında

Tek karedeki 100 yıldırım dünya basınında
Astrofotoğrafçı Uğur İkizler'in, Bursa Mudanya sahilindeki evinin yakınında kaydettiği fotoğrafları birleştirerek oluşturduğu görüntü ABD'nin popüler bilim sitelerinden Livescience'a ve Güney Methodist Üniversitesi'nin yayın organı Southwest Review'a konu oldu.



Independent'ın haberine göre 16 Haziran 2023'te 50 dakika boyunca kaydedilen görüntüler, her 30 saniyede bir yıldırım düştüğü anlamına geliyor. Fotoğrafçı, Livescience'a yaptığı açıklamada, "Her biri güzeldi. Ama tüm yıldırımları tek bir karede birleştirdiğimde ürkütücü bir manzara ortaya çıktı" şeklinde konuştu.

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Tek karedeki 100 yıldırım dünya basınında
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