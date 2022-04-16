Tek kurşunla çifte cinayet

Iğdır Halfeti'de motosikletle kontrole gittikleri yonca tarlasında silahlı saldırıda ölen Kemal Kara ile Yaşar Karadağ'ın katili, Kemal Kara'nın daha önce soyadını değiştiren babası Mehmet Araslı çıktı. Suçunu itiraf eden ve "Hırsız sandım" diyen Araslı, tutuklandı. Kemal Araslı'nın, Kalaşnikof'la tek el ateş ettiği ve tek kurşunla ikisini de öldürdüğü belirlendi. Olayla ilgili iddialara ise SABAH ulaştı. Daha önce bir kardeşi Digor'da öldürülen Kemal Kara'nın, ölü bulunduğu tarla nedeniyle birkaç saat önce babasıyla telefonda tartıştığı belirlendi. Bir diğer iddiaya göre ise Kara'nın aile içinden bir kadınla yasak aşk yaşadığı ve bu nedenle babasıyla aralarında husumeti bulunuyordu. Yaşar Karadağ'ın tek suçu o gün arkadaşının yanında olmaktı.