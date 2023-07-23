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Giriş Tarihi: 23.7.2023 11:59 Son Güncelleme: 23.7.2023 13:31

Kaldırımda yürüyen ağabey ve kardeşine otomobil çarptı, 7 yaşındaki Hayrünisa öldü

Konya’da kontrolden çıkan otomobil kaldırımda yürüyen ağabey ve kardeşine çarptı. Kazada ağır yaralanan 7 yaşındaki Hayrunnisa Güler hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Kaldırımda yürüyen ağabey ve kardeşine otomobil çarptı, 7 yaşındaki Hayrünisa öldü

Konya merkez Karatay ilçesi Karaaslanüzümcü Mahallesi Saraçoğlu Caddesi üzerinde Veysi Öztur (28) idaresindeki otomobil Saraçoğlu Caddesinden Adana Çevre Yolu Caddesi istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda yürüyen Mehmet Efe Güler (11) ile Hayrunnisa Güler'e çarptı. Yaralanan ağabey-kardeş çevredeki vatandaşların yardımı ile Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. 7 yaşındaki Hayrunnisa hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralı M.G'nin sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi. Otomobil sürücüsü Veysi Öztur gözaltına alındı. Öztur ifadesinde başka bir araca çarpmamak için manevra yaptığı daha sonra ise kontrolünü kaybettiğini ileri sürdü.

Konya'nın Kadınhanı ilçesi Pusat Mahallesinde de İsmail Yurteri yönetimindeki otomobil, Osman M'nin kullandığı traktöre bağlı balya makinesine arkadan çarptı. Kazada, otomobilde bulunan Ganime Yurteri hayatını kaybetti.

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Kaldırımda yürüyen ağabey ve kardeşine otomobil çarptı, 7 yaşındaki Hayrünisa öldü
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