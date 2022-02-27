Tek tezgahla koca bir hayat kurdu

Mesut Sever... 1966 yılında Sakarya'da tek odalı bir evde açmış gözlerini dünyaya. Hayatın binbir rengine doyamadan kaybetmiş gözlerini... İlk adımlarını atmaya çalışırken, anasının pişirdiği tarhana çorbasını devirmiş üzerine. Üstü buhar tüten çorba kör etmiş gözlerini. Kaybettiği gözlerinin yükü yetmemiş, 9 yaşında binmiş sırtına geçim derdi.

Almış bir tezgah gelmiş İstanbul'a. Nerede kazanırım demiş "Eminönün'de kazanırsın" demişler. Açmış bir tezgah Eminönü'ne. Kuş yemi satmış, mendil satmış, kalem satmış, yarabandı satmış. Kazandığı üç beş kuruşla kendine hayat kurmaya başlamış, çok sevdiği Hatun'uyla evlenmiş, iki de çocuk dünyaya getirmiş.

Tam 27 yıl Üsküdar'daki evinden Eminönü'ne, her gün uzun mesafeler aşarak çalışan Mesut Amca, sızlayan ayaklarına kulak verip tezgahını Üsküdar'a taşımış. 20 yılını da Üsküdar'da çalışarak geçirmiş, kazancıyla iki çocuğuna üniversite okutmuş.

Tatlı dili, nur yüzü ve naif karakteriyle hem Üsküdarlı'nın hem de sokak canlarının kalbini kazanmış. Yüzde 91 engeline, ilerleyen yaşına rağmen her gün tezgahını açan Mesut Amca, kazancının bir kısmıyla kedileri besliyor. Üsküdar'ın hareketli sokaklarında Mesut Amca'yla kedilerini görenlerin yürekleri ısınıyor. Kendisine selam veremeden geçemeyenlerden de tatlı sohbetini eksik etmiyor. Bu yaşta bu zorluklara rağmen neden çalışıyorsun diyenlere de "Eşimin, Hatun'umun tekerlekli sandalyesi eskidi. Ona yeni bir sandalye almak istiyorum" diyor.