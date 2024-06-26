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Giriş Tarihi: 26.6.2024

Tek yumrukla gelen ölüm

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Tek yumrukla gelen ölüm
Gaziantep'te sebze halinde çıkan kavgada ensesine yumruk darbesi alan ve beyin kanaması geçiren 5 çocuk babası İsmet Bali (39), 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. İddiaya göre, 10 Haziran günü Gaziantep'in Sanayi Mahallesi'nde bulunan sebze halinde meydana gelen olayda, halde hamallık yapan İsmet Bali, kamyondan meyve ve sebzeleri indirirken müşteri olduğu belirtilen bir grupla tartışmaya başladı. Gruptan bir şahıs Bali'nin ensesine yumruk attı. Bu sırada dengesini kaybederek düşen ve başını yere çarpan Bali baygınlık geçirdi. Hastaneye kaldırılan Bali'nin beyin kanaması geçirdiği saptandı. Yoğun bakıma alınan Bali, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kavgaya karışan 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Bali'nin cenazesi yakınlarına teslim edilirken, başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
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Tek yumrukla gelen ölüm
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