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Giriş Tarihi: 14.11.2022 11:27 Son Güncelleme: 14.11.2022 11:46

Tek yumurta ikizleri Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde sağlığına kavuştu

Tek yumurta ikizlerinin yüzde 10-15’inde görülen ve bebeklerin kaybına neden olabilen ikizden ikize transfüzyon sendromu, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde bebekler anne karnındayken uygulanan lazer cerrahisi ile tedavi edildi.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Tek yumurta ikizleri Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde sağlığına kavuştu

Tek yumurta ikizlerinin yüzde 10-15'inde görülen ve bebeklerin kaybına neden olabilen ikizden ikize transfüzyon sendromu, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde bebekler anne karnındayken uygulanan lazer cerrahisi ile tedavi edildi. Şerife Yiğen isimli hastanın gebeliğinin 19'uncu haftasında ikizden ikize transfüzyon sendromu ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Perinatoloji Kliniğine başvurmasıyla başlayan süreç mutlu sonla noktalandı. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı ve Perinatoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İnanç Mendilcioğlu ve Doç. Dr. Cem Sanhal tarafından ilk değerlendirmeler sonrasında intrauterin lazer cerrahisi planlandı. İşlem başarılı bir şekilde yapıldıktan sonra hasta sağlıklı bir gebelik ve doğum geçirdi.

İKİZLERİN YÜZDE 10-15'İNDE GÖRÜLÜYOR

Prof. Dr. İnanç Mendilcioğlu, "İkizden ikize transfüzyon sendromu, tek yumurta ikizlerinin yüzde 10-15'inde görülen bir durumdur. Bu hastalık, ikizler arasında kan akım dengesizliği sonucu olmaktadır ve bebeklerin kaybına ya da hayatta kalanlarda ağır nörolojik hasarlara yol açabilir. Bir bebeğin içinde bulunduğu sıvı normalden fazla artarken diğerininki ileri derecede azalmaktadır. Bu durum erken doğum riskini de arttırmaktadır. En önemli tedavisi anne karnında iken yapılan lazer cerrahisidir." diye konuştu.

SADECE BİRKAÇ MERKEZDE YAPILIYOR

Anne karnında yapılan ve bu bebeklerin yaşamını kurtaran lazer cerrahisi tedavisinin Türkiye'de sadece birkaç merkezde yapılabildiğinin altını çizen Prof. Dr. İnanç Mendilcioğlu, "Şerife Yiğen isimli hastamızın bebeklerine anne karnı içinde lazer tedavisi uyguladık. Başarılı bir operasyon sonrasında sağlıklı bir gebelik süreci devam etti. Bebeklerin doğumu sonrası şu an 1 yaşını geçtiler ve gayet sağlıklılar." ifadelerini kullandı.

ÜMİTLERİMİZ TÜKENİYORDU

İkizlerin annesi Şerife Yiğen ise "Allah'ıma çok şükür bebeklerim sağlıklarına kavuştular. Açıkçası ben çok ümitli değildim ama sağ olsunlar İnanç Hocamız ve Cem Hocamızın yardımlarıyla adeta bir mucize yaşadım. Bana çok güzel bir hediye verdiler. Kendilerine hep duacıyım. Tedavi sürecimde bana yardımcı olan tüm Akdeniz Üniversitesi çalışanlarına teşekkür ederim." dedi.

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Tek yumurta ikizleri Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde sağlığına kavuştu
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