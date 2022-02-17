Tekasür Suresi Okunuşu, Meali ve Tefsiri – Tekasür Suresinin Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı Ve Fazileti

Derin anlamlara sahip 8 ayeti içinde barındıran Tekasür Suresi okunuşu ve anlamı yönünden inceleniyor. Bu surede yer alan, manevi dünyayı kurtaracak nitelikteki dersleri anlamak için Tekasür Suresi'nin Arapça yazılışı ve Türkçe okunuşu inceleniyor. İşte Tekasür Suresi'nin tefsiri, fazileti ve sureye ilişkin merak edilenler.

TEKASÜR SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Elhakümüt tekasür

2- Hatta zürtümülmekabir

3- Kella sevfe ta'lemun

4- Sümme kella sevfe ta'lemun

5- Kella lev ta'lemune ılmel yekıyn

6- Le teravünnelcehıym

7- Sümme leteravünneha aynelyakıyn

8- Sümme le tüs'elünne yevmeizin anin neıym

TEKASÜR SURESİ ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- O çokluk kuruntusu sizleri oyaladı,

2- Ta kabirlere kadar gidip ziyaret edişinize kadar!

3- Öyle değil, ileride bileceksiniz!

4- Sonra yine öyle değil, ileride bileceksiniz!

5- Öyle değil, kesin olarak bilseniz,

6- Andolsun ki, cehennemi mutlaka göreceksiniz!

7- Sonra yine andolsun ki, onu yakın gözüyle göreceksiniz!

8- Sonra andolsun ki, o gün her nimetten sorgulanacaksınız!

Tekasür Suresi Tefsiri

Tekasür Suresi'nde "çoklukla övünme yarışı"nın kabire girinceye kadar devam ettiği, kibrin insanları ölünceye dek bırakmadığı izah edilir. Maddi dünyanın nimetleriyle kibirlenip manevi dünyayı unutanların akıbetinden söz edilir.

Tekasür Suresi Kaçıncı Sayfada?

Tekasür Suresi mushaftaki sıralamasına göre 102'nci, iniş sırasına göre 16'ncı suredir. Kevser Suresi'nin ardından, Ma'un Suresi'nin öncesinde Mekke'de indirilen sure, Kur'an'ın 600'üncü sayfasında yer alır.

Tekasür Suresi Meali

"Çokluk, çoklukla övünmek" anlamına gelen tekasür kelimesi bu sureye ismini vermiştir. Tekasür Suresi, maddi dünyaya ait şeylerin çokluğuyla övünen kimselerden bahsetmektedir. Para, mal-mülk, aile, eş-dost gibi maddi şeylerle övünenlerin cehennem ateşini göreceklerinden söz edilir. İnsanların elindeki tüm nimetlerin ahirette hesaba tutulacağı, hor gördüğü ve kıymetini bilmediği nimetler için hesap vereceği bildirilmektedir. Sure, akıllı insanların mal-mülk ile övünmek yerine Allah rızası için iş yaparak manevi dünyaları için çabalayacaklarını anlatır.

Tekasür Suresi Kaç Ayet?

Tekasür Suresi 8 ayet, 28 kelime, 122 harften müteşekkildir. 8 ayetten oluşan sure adını ilk ayette geçen ve "çoklukla övünmek" anlamına gelen tekasür kelimesinden alır.

Tekasür Suresi Ne İçin Okunur?

Tekasür Suresi her derde deva olan dualardan biridir. Bu duayı darlık anında okumak kişiyi ferahlatacağı gibi fiziksel hastalıklarda da bu sureye başvurulabilir. Özellikle strese bağlı baş ağrılarında ikindi namazının ardından bu sureyi okumak kısa süre içinde şifa sağlayacaktır. Ayrıca işlerin yolunda gitmesi için, kazanç artışı için, borçların ortadan kalkması için, dünyevi ya da uhrevi bela ve musibetten kurtulmak için günde en az bir ya da üç defa okunabilir.

Tekasür Suresi Fazileti

Hastalar ve merhumlar için de okunan Tekasür Suresi, cenaze namazında ya da mezar ziyaretinde okunursa bu namazın sevabı merhuma bağışlanır, dua sayesinde merhumun ruhu hafifler. Hz. Ömer'in rivayetine göre, Hz. Muhammed (s.a.v.) Tekasür Suresi'nin bin ayete bedel olduğunu ve her gece okunması gerektiğini buyurmuştur. Pek çok hadis kaynağında, günde üç defa bu sureyi okuyanın kabir azabından kurtulacağı, maddi manevi tüm musibetten uzak olacağı bildirilir.

Tekasür Suresi Abdestsiz Okunur Mu?

Tekasür Suresi de tıpkı diğer sureler gibi ezbere okunduğunda abdestsiz okunabilir. Ancak ezbere bilinmiyorsa ve Kur'an-ı Kerim'e dokunarak okunacaksa mushafa değmeden önce mutlaka abdest alınmalıdır.