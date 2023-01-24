Tekel bayide terör estiren kardeşler tutuklandı

3 GÜN ÖNCE VERESİYE İÇKİDEN TARTIŞMIŞLAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu işyeri sahibi Nurettin A.'nın veresiye içki satışı nedeniyle olaydan 3 gün önce Ahmet K. (50) isimli şahısla tartıştığı ve aralarında husumet oluştuğu öğrenildi. Kardeşi Şenol K. (40) ile birlikte gelen tekele gelen Ahmet K., Nurettin A.'yı, kardeşi ile birlikte bıçak ve tabanca ile yaraladı. Nurettin A. da olay yerinde ele geçirdiği bıçakla şahıslara karşılık verdi.