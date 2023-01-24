Tekel bayide terör estiren kardeşler tutuklandı

Bahçelievler'e bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 3 gün önce saat 21.40 sıralarında tekel bayiinde silahla kavga ihbarı üzerine İstanbul Emniyet olay yerine intikal etti.
Olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 adet bıçak ele geçirilirken, işyeri sahibi Nurettin A. (59) bıçakla ve silahla ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
3 GÜN ÖNCE VERESİYE İÇKİDEN TARTIŞMIŞLAR
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu işyeri sahibi Nurettin A.'nın veresiye içki satışı nedeniyle olaydan 3 gün önce Ahmet K. (50) isimli şahısla tartıştığı ve aralarında husumet oluştuğu öğrenildi. Kardeşi Şenol K. (40) ile birlikte gelen tekele gelen Ahmet K., Nurettin A.'yı, kardeşi ile birlikte bıçak ve tabanca ile yaraladı. Nurettin A. da olay yerinde ele geçirdiği bıçakla şahıslara karşılık verdi.
SİLAHI AHŞAP YIĞINAĞA SAKLAMIŞ
Ahmet K. dün Bahçelievler'de, Şenol K. ise olayda kullandığı bıçak ile Gaziosmanpaşa'da yakalanarak gözaltına alındı. Ahmet K'nın olayda kullandığı tabanca, Bahçelievler'de ahşap bir yığınak içerisinde ele geçirildi.
HAYATİ TEHLİKE SÜRÜYOR
Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan Nurettin A.'nın yoğun bakım ünitesinde hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Ahmet ve Şenol K. "Kasten Yaralama" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.