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Giriş Tarihi: 20.2.2024

Tekel bayii cinayeti zanlıları hâkim karşısında

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Tekel bayii cinayeti zanlıları hâkim karşısında
Esenyurt'ta Yunus Emre Özer ve Batuhan Bayındır isimli iki gencin yaşamını yitirdiği tekel bayii cinayetinin zanlıları Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıktı. Duruşmada söz hakkı verilen Yunus Emre Erzen'in annesi Solmaz Erzen "Yüreğim parçalana parçalana o görüntüleri izledim. Çocuğumun zerre günahı yok. Mahkemede aylık gelirlerinin 500 bin lira olduğunu söylediler. Bize de şikâyetimiz geri alalım diye para teklif ettiler. Ben çocuğumu kaybettim. İndirimsiz en ağır cezayı almalarını istiyorum." dedi.
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Tekel bayii cinayeti zanlıları hâkim karşısında
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