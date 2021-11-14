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Giriş Tarihi: 15.11.2021

Tekerlekli sandalye ile geldi, yürüyerek döndü

DİDEM SEYMEN DİDEM SEYMEN
Tekerlekli sandalye ile geldi, yürüyerek döndü
ABD'DE bir güvenlik şirketinin CEO'su olan prostat kanseri hastası Quan Nguyen (60), tedavi için Türkiye'yi tercih etti. Türkiye'ye tekerlekli sandalyeyle gelen Nguyen, Nükleer Tıp Uzmanı Prof. Dr. Emel Ceylan Günay ve ekibinin başarıyla uyguladığı, radyoaktif madde işaretli bir molekülün damar yolundan verilmesi suretiyle yapılan yenilikçi lutesyum tedavisiyle sağlığına kavuştu. Özel bir hastanede yapılan ameliyat sonrası ayağa kalkan Nguyen ülkesine dönerken "İyi ki Türkiye'ye gelmişim. Sağlık sisteminiz çok güçlü. Türkiye'yi o kadar çok sevdim ki ileride yerleşmeyi düşünüyorum" dedi.

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Tekerlekli sandalye ile geldi, yürüyerek döndü
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