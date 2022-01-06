Tekerlekli sandalyedeki yaşlı kadını ev alma ümidiyle dolandırdılar!

Olay 2 ay önce Bakırköy'de yaşandı. Alzheimer hastası annesi ile birlikte yaşayan yaşlı kadın internetten emeklilere fondan geri ödemesiz kredi verildiğine dair bir ilan görüp, siteye tıklayarak bütün bilgilerini girmesi üzerine dolandırıcıların ağına düştü. Dolandırıcılar tarafından aranan kadın onlarla buluşarak birlikte kahvaltı bile etti. Ardından dolandırıcıların iyi niyetli olduğunu ve sadece yardıma muhtaç insanlara yardım etmek isteyen birileri olduğunu düşünen yaşlı kadın kendisine verilen boş kağıdı sorgulamadan imzaladı ve o kişilerle icra dairesine gitti. Yaşlı kadın günler sonra evine gelen 49 bin lira borç tebligatıyla sarsıldı.





"BENİ MAĞDUR ETTİLER"

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunan Hınkaper Marik (59) isimli kadın şikayet dilekçesinde "Hesabıma 10 bin lira para yatacağı söylendi. Bu para yatmadı. Sonra evime 49 bin lira borcumun olduğuna dair icra dairesinden tebligat geldi. Ben kilom nedeniyle yürüyemediğim için tekerlekli sandalyeyle hareket etmekteyim. Beni mağdur ettiler. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Ben emeklilere fondan geri ödemesiz kredi verileceği düşüncesiyle gitmiştim" ifadeleri yer aldı. Savcılık konu ile ilgili soruşturma başlattı.



"EKMEK ALACAK PARASI YOK, MAAŞLARINA HACİZ KONULDU"



Şikayetçi olduktan sonra adliye önünde basın açıklamasında bulunan yaşlı kadının kuzeni Çiğdem İrinesi, "Kuzenim kilolu ve yıllardır evden çıkmayan birisi. Telefonuna müjde diye mesajlar gelmiş. Emeklilere geri dönüşümsüz para veriyorlar diye mesaj gelmiş. Kuzenim tıklamış ve birisi aramış. Daha sonra bir kağıt almışlar 'burayı imzala 1 saat sonra hesabına 10 bin lira para yatırılacak' demişler. Hesaba yatan bir para yok. 1 ay sonra eve icra kağıdı geldi. Sonra adamları arayıp bana bir kağıt geldi demiş. Karşıdaki kişilerde 'Onu hiç dikkate alma. Sen boş ver onu. Biz onu rol icabı yolladık' demişler. Aslında 7 günlük itiraz süresi var ama bize göstermediği için itiraz süresi doldu. Aslında boş kağıt imzalatmışlar. Şimdi kuzenimin bütün maaşlarına el konuldu. 2 aydır ekmek alacak parası yok. Teyzemle birlikte oturuyorlar teyzem de Alzheimer hastası onun maaşı ile geçiniyorlar. Şu durumda maaşlarına haciz konulduğu için hiçbir şey alamıyorlar" dedi.





"BANA 'İYİ İNSANLARDA VAR' DEDİ"



Açıklamasına devam eden İrinesi "Bu insanlar fondan size 10 bin lira para vereceğiz demişler ona inanmış. Meğer o imzaladıkları kağıtlarda 3 tane telefon satışı yapmışlar. Daha sonra faturayı ödemediler diye icraya vermişler. 38 bin lira 3 tane telefonun ücreti. Haciz ile birlikte 49 bin lira oldu. Şuan her şeye el koyma yetkileri var. İmza attığı boş kağıdın üstünü doldurmuşlar şuan bir kuruş para alamıyor. Kuzenim zaten engelli şuan çok mağdur durumdayız. Devletimiz lütfen bize yardım etsin. Lütfen kimse kanmasın. Kimse size karşılıksız para vermez, inanmayın. Ben kuzenime verme dedim 'iyi insanlarda var' dedi bana. Gitti verdi parasını şimdi biz çok zor durumdayız" şeklinde konuştu.



"ÇOK ZOR DURUMDAYIZ, İŞKENCE ÇEKİYORUZ"



Dolandırılan yaşlı kadın ise "Kendi kafalarına göre doldurmuşlar. Bütün maaşlarıma el konuldu. Çok zor durumdayız lütfen bulsunlar. Ben yürüyemiyorum annem Alzheimer hastası böyle sürünüp gidiyoruz. İşkence çekiyoruz" dedi.