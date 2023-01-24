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Giriş Tarihi: 24.1.2023 09:18 Son Güncelleme: 24.1.2023 09:36

Prof. Dr. Özlenen Özkan açıkladı: Tekerlekli sandalyeleri alıp pazar arabası yapıyorlar, bu vicdansızlık

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Prof. Dr. Özlenen Özkan, yürüyemeyen hastalar için kullanılan tekerlekli sandalyelerin, hastaneye gelen bazı hasta ve hasta yakınlarının evlerini götürüp pazarcı arabası yaptıklarını söyledi.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Prof. Dr. Özlenen Özkan açıkladı: Tekerlekli sandalyeleri alıp pazar arabası yapıyorlar, bu vicdansızlık

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, hastaneye muayene için gelen bazı hastaların hastane içinde yürüyemeyen hastalar için kullanılan tekerlekli sandalyelerin alınarak eve götürülüp pazar aracı olarak kullanıldığını söyledi. Hastaneye aldıkları 50 araçtan 10 aracın eksildiğine dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Özkan, "Hastaneye muayene için gelen yürüyemeyen hastaların bir yerden bir yere götürülmesi için kullandığımız tekerlekli sandalyelerin 10 tanesi alınıp evlere götürüldü. Sonra bu sandalyeler pazar arabası olarak kullanılıyor. Bu vicdansızlıktır" dedi.

AYDA 35 KÖPEK ISIRIĞI VAKASI YAŞIYORUZ

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, yerleşke içerisinde 200'e yakın sokak köpeğinin bulunduğunu söyledi. Her ay 35 ısırma vakası ile karşılaştıklarını belirten Prof. Dr. "Kampüsümüz çok yeşil ve güzel ama insanlar burayı terk etmek istedikleri hayvanları için barınak olarak görüyorlar. Dışarıdan arabayla gelip köpeklerini bırakıp gidiyorlar. Bizim bunu engelleme imkanımız yok. Üniversitenin çevresine yapılan tel çitlerimiz bile kesilmiş. Nasıl başa çıkacağımızı bilmiyoruz, kampüste 200 sahipsiz köpeğimiz var. Bir kısmı bazen agresifleşebiliyor. Belediyeler yardım ediyor ama zor bir süreç. Hiçbir hayvana zarar vermiyoruz" dedi.

AMELİYATHANE HEMŞİREM BACAĞINI KIRDI

Rektör Prof. Dr. Özkan, köpeklerden kaçarken ameliyathane hemşiresinin bacağını kardığını söyledi. Her geçen gün sıkıntının arttığını kaydeden Özkan, "Her gün bir vaka ile karşılaşıyoruz. Bunu önüne geçmemiz gerekli. Üniversitenin içerisi barınak değil. Bunu herkesin bilmesi lazım. Burası üniversite" diye konuştu.

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Prof. Dr. Özlenen Özkan açıkladı: Tekerlekli sandalyeleri alıp pazar arabası yapıyorlar, bu vicdansızlık
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