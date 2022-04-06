Tekerlekli sandalyeli saldırgan tutuklandı

Antalya'da eski eşi Güllü Akman, babası Süleyman Akman kardeşi Bilal Akman'a Antalya Adliyesi çıkışında silahlı saldırı düzenleyen ve Bilal Akman'ı bacağından yaralayan Onur Duygulu ile yanındaki arkadaşı Ramazan A. çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyetteki ifadelerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye getirilen iki zanlı 2 sata boyunca savcıya ifade verdi. Buradaki işlemlerinin ardından tutuklanması istemi ile nöbetçi mahkemeye sevk edildiler.

'KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS'TEN TUTKLANDI

İki zanlı çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı. Silahlı yaralamadan dolayı tekerlekli sandalyede olan Onur Duygulu'nun cezaevi koşullarında kalıp kalamayacağının cezaevi doktoru tarafından karar verileceği, olumsuz karar çıkması durumunda tedavisi için hastaneye sevk edileceği kaydedildi.

MAHKEMEYE MAZERET VERMİŞ

Onur Duygulu'nun saldırı günü mahkemeye mazeret bildirerek duruşmaya katılmadığı ortaya çıktı. Saldırıyı gerçekleştirmek için hastaneden tekerlekli sandalye ile geldiği ve saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi. Onur Duygulu'nun aynı zamanda yağlı güreş pehlivanı da olduğu ortaya çıktı.