Tekirdağ'da yürek burkan kaza: "Acımayacak değil mi? Korkuyorum ben"

Hatip Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı'nda meydana gelen kazada, Sezen T.'nin (17) kullandığı motosiklet ile Leyla T. idaresindeki otomobil çarpıştı. Kaza sonrası devrilen motosiklette sürücü Sezen T. ve arkasında bulunan 7 yaşındaki Aybüke K. yaralandı. Acı içinde yerde yatan Aybüke K. "Acımayacak değil mi? Korkuyorum ben. Ellerimi hareket ettirmek istiyorum, kollarımı kapatmayın ama lütfen. İğneden çok korkuyorum" demesi Trafik Polisi Halil Güneş ve ambulans görevlilerini duygulandırdı.