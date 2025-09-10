Haberler Yaşam Haberleri Tekirdağ'da yürek burkan kaza: "Acımayacak değil mi? Korkuyorum ben"
Giriş Tarihi: 10.9.2025 09:50 Son Güncelleme: 10.9.2025 09:59

Tekirdağ'da yürek burkan kaza: "Acımayacak değil mi? Korkuyorum ben"

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kazada yaralanan kız çocuğunun, "Acımayacak değil mi? Korkuyorum ben. Kollarımı kapatmayın ama lütfen" demesi polis ve sağlık görevlilerini duygulandırdı.

Hatip Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı'nda meydana gelen kazada, Sezen T.'nin (17) kullandığı motosiklet ile Leyla T. idaresindeki otomobil çarpıştı. Kaza sonrası devrilen motosiklette sürücü Sezen T. ve arkasında bulunan 7 yaşındaki Aybüke K. yaralandı. Acı içinde yerde yatan Aybüke K. "Acımayacak değil mi? Korkuyorum ben. Ellerimi hareket ettirmek istiyorum, kollarımı kapatmayın ama lütfen. İğneden çok korkuyorum" demesi Trafik Polisi Halil Güneş ve ambulans görevlilerini duygulandırdı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

