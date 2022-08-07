Tekirda’da tek katlı ev alevlere teslim oldu!

Olay, geçtiğimiz günlerde Sarılar Mahallesi Çamlık 6. Sokak üzerinde bulunan tek katlı bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında evin çatısından yükselen dumanlar, mahalleliyi harekete geçirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü.



"KARDEŞİMDEN ŞÜPHELENİYORUM"

Evin hissedarlarından Seher Şevkal, yangından önce evin cam çerçevesini yeniletmek için bir hayli para harcadığını, evi kardeşinin kundaklamış olabileceğinden şüphelendiğini öne sürdü. Şevkal, konuyla ilgili jandarmaya da şikayetçi olduğunu ifade etti.

Yangın nedeniyle tek katlı ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ve jandarma ekipleri, yangının çıkış sebebini araştırıyor.