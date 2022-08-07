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Giriş Tarihi: 7.8.2022 05:47

Tekirda'da tek katlı ev alevlere teslim oldu!

Tekirdağ Çorlu’da alev alev yanan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi. Kardeşinin evi kundaklamış olabileceğinden şüphe duyduğunu ifade eden evin hissedarlarından Seher Şevkal, “Sözde kahvehanede, ‘ben evi yakacağım’ demiş” şeklinde konuştu.

İHA
Tekirda’da tek katlı ev alevlere teslim oldu!

Olay, geçtiğimiz günlerde Sarılar Mahallesi Çamlık 6. Sokak üzerinde bulunan tek katlı bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında evin çatısından yükselen dumanlar, mahalleliyi harekete geçirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü.

"KARDEŞİMDEN ŞÜPHELENİYORUM"
Evin hissedarlarından Seher Şevkal, yangından önce evin cam çerçevesini yeniletmek için bir hayli para harcadığını, evi kardeşinin kundaklamış olabileceğinden şüphelendiğini öne sürdü. Şevkal, konuyla ilgili jandarmaya da şikayetçi olduğunu ifade etti.
Yangın nedeniyle tek katlı ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ve jandarma ekipleri, yangının çıkış sebebini araştırıyor.

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Tekirda'da tek katlı ev alevlere teslim oldu!
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