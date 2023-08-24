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Giriş Tarihi: 24.8.2023 12:35 Son Güncelleme: 24.8.2023 12:37

Tekirdağ Emniyeti'nin acı günü

Edirne'de geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Hayrabolu Emniyet Müdürlüğü kadrosunda kayıtlı Hasan Burak Önder (1995) Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünde yapılan törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Murat ÜRTEKİN Murat ÜRTEKİN
Tekirdağ Emniyeti’nin acı günü

22 Ağustos 2023 tarihinde Edirne'de gerçekleşen trafik kazasında polis memuru Hasan Burak Önder hayatını kaybederken, polis memuru Onur Yüksel ve polis memuru Melike Dilek yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı.

Hayatını kaybeden Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Hayrabolu Emniyet Müdürlüğü kadrosunda kayıtlı Hasan Burak Önder(1995) Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünde yapılan törenle son yolculuğuna uğurlanırken, kaldırıldığı hastanede Melike Dilek'de (1996) hayatını kaybederken, ailesi tarafından memleketi Balıkesir'e götürüldü.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Edirne iline giderek cenazeyi uğurladı. Ailenin yanında bulunarak manevi destekte bulundu. Melike Dilek'in cenazesi bugün öğle namazını müteakip Balıkesir ili Zağnos Paşa Caminde kılınacak cenaze namazının ardından Ortamandıra köy mezarlığına defnedilecek.

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Tekirdağ Emniyeti'nin acı günü
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