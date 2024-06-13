Tekirdağ’da zehir tacirlerine darbe!

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ergene ilçesine bağlı Velimeşe Mahallesi, Çorlu ilçesine bağlı Muhittin Mahallesi ve Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Yeniçiftlik Mahallesi'nde yaptıkları operasyonlarda A.Z, G.G, S.Z, C.S.Z ve M.S isimli şahısların ev ve iş yerlerinde uyuşturucu kullanımı ve imalatında kullanılan çok sayıda materyal ele geçirdi.