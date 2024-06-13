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Giriş Tarihi: 13.6.2024 11:30 Son Güncelleme: 13.6.2024 11:32

Tekirdağ'da zehir tacirlerine darbe!

Tekirdağ'da, Jandarma ekipleri tarafından zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda, uyuşturucu imal ettiği belirlenen 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İHA
Tekirdağ’da zehir tacirlerine darbe!

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ergene ilçesine bağlı Velimeşe Mahallesi, Çorlu ilçesine bağlı Muhittin Mahallesi ve Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Yeniçiftlik Mahallesi'nde yaptıkları operasyonlarda A.Z, G.G, S.Z, C.S.Z ve M.S isimli şahısların ev ve iş yerlerinde uyuşturucu kullanımı ve imalatında kullanılan çok sayıda materyal ele geçirdi.

OPERASYON KAPSAMINDA ELE GEÇİRİLENLER

Yapılan aramalarda 560 gr Skunk uyuşturucu maddesi, 9 adet 9 mm tabanca mermisi, 1 iklimlendirme çadırı, 1 ısıtma sistemi, 1 aydınlatma sistemi, 2 adet fan, 1 hava motoru, 1 termometre, 1 adet zamanlayıcı, 4 litre bitki besleyici sıvı gübre, 1 adet uyuşturucu madde öğütme aparatı ve 300 adet şeffaf kilitli poşet ele geçirildi.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KARARLILIKLA DEVAM EDECEK

Yakalanan şahıslar ile ilgili olarak işlem başlatılırken, uyuşturucu ile mücadelede kararlılıkla operasyonlara devam edileceği bildirildi.

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Tekirdağ'da zehir tacirlerine darbe!
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