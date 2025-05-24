Tekirdağ jandarmasından ÇEMBER-1 operasyonu!

23 Mayıs 2025 Cuma günü 21.00-00.00 saatleri arasında Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında 11 İlçe Jandarma Komutanlığı ve Otoyol Jandarma Komutanlığı tarafından eş zamanlı olarak gerçekleştirilen yol kontrol ve arama uygulaması kapsamında, 586 personelin katılımı ile 65 uygulama noktasında yapılan denetim ve kontrolde, 10.893 kişi ve 2.928 araç sorgusu yapıldı.

44 aranan şahıs yakalandı. 58 araca 417.665 TL trafik para cezası uygulandı. 14 araç trafikten men edildi. 3 aranan araç yakalandı. 6 gr bonzai, 2 gr esrar ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.