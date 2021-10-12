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Giriş Tarihi: 12.10.2021 20:21 Son Güncelleme: 12.10.2021 21:12

Tekirdağ merkezli 3 ilde operasyon: Çok sayıda gözaltı var

İHA
Tekirdağ merkezli 3 ilde operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Tekirdağ merkezli İstanbul ve Kırklareli'nde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda; ihale usulü ile satışa çıkan gayrimenkullerin ihale öncesinde ve esnasında katılımcılarla anlaşarak ihaleye fesat karıştırma suçunu işlediği öne sürülen toplam 40 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kom Şube Müdürlüğünce Tekirdağ merkezli İstanbul ve Kırklareli olmak üzere 3 ilde eş zamanlı olarak operasyon başlatıldı.

40 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İcra Daireleri ve Hukuk Mahkemelerinde, ihale usulü ile satışa çıkan gayrimenkullerin ihale öncesinde ve esnasında katılımcılarla anlaşarak ihaleye fesat karıştırma suçunu işlediği öne sürülen toplam 40 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU

Yapılan aramalarda 1 adet kuru sıkı tabanca, çok sayıda ihale evrakı ve tapu senedi sureti ile birlikte dijital materyallere el konuldu. Gözaltına alınan şahısların ifade alma işlemleri ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Tekirdağ merkezli 3 ilde operasyon: Çok sayıda gözaltı var
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