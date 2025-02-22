Tekirdağ şoför odalarından Büyükşehir Belediyesine tepki! "Çalıştıkça batıyoruz"

6 aydan bu yana yapılmayan UKOME 1 hafta içinde 2 kez toplanarak hayal kırıklığı ile sonlandırılmıştır. Esnafın giderleri %45'in üzerinde olmasına rağmen, bunu en iyi anlaması gereken TEKULAŞ (BÜYÜKŞEHİRİN FİRMASI) aylık 60 milyon lira zarar etmektedir. Asgari ücrete yapılan %30 zam sanayide uygulanmaktadır. Esnafın yanında çalışan şoför haklı olarak bu zammı esnafımızdan almaktadır. Buna rağmen % 25 zam oranı ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi esnafı bitme noktasına getirmiştir. Büyükşehir Belediyesinin esnafa yüklediği maliyetler artmaya devam ediyor.

Ticari taksi işgaliye bedeli araç başına 158 TL iken % 450 civarındaki zamla birlikte 750 TL olmuştur. Esnafımızın otogar giriş – çıkışları 300 TL iken % 66 zamla 500 TL olmuştur. Otogarda gece park etme ücreti 420 TL iken % 78 zamla 750 TL olmuştur. Esnafın vatandaşı taşıyarak elde etmiş olduğu gelirden Büyükşehir Belediyesinin hiçbir emeği ve gideri olmadan vadilatör sisteminden %6 komisyon keserek ve süresiz olarak Dünya'da görülmemiş bir şekilde gelir elde etmektedir. (örneğin yılda gidecek 1 araçtan 110 bin TL kazanç elde etmektedir.) Siz varın 11 ilçede kaç tane esnaf vardır. Büyükşehir esnafın sırtından kaç para kazanıyor varın siz hesaplayın. Bizler esnaf temsilcisi ODA başkanları olarak Türkiye'de 30 büyükşehirde 30 tane UKOME başkanından 1'İ olan daire başkanımız esnaf adına anlatılan ve izah edilen kararlarda fütursuzca davranarak yetki bende değil, genel sekreterde, genel sekreter bende değil sekreter yardımcısında, yardımcı bende değil Büyükşehir Belediye Başkanında deyip topu taca atarak esnaf temsilcilerini koridorlarda gezdirerek, kapı önünde başka, kapı arkasında başka, UKOMEDE başka şekilde sözler vererek esnafı mağdur etmektedirler. Zabıtlar fütursuzca cezalar yazarak ekonomik sıkıntı içinde yaşayan esnafımızı zor durumda bırakmaktadır. Bu cezalar nedeniyle minibüs hatlarıyla beraber plakalarımız iptal olmaktadır.

Bugün yapılan UKOME toplantısından önce yaptığımız görüşmelerde, aldığımız görüşlerin tam tersi olmuş hiçbir şekilde zam kararlarımız geçirilmemiştir. Esnafın boynuna asılan ve yük olan 65 yaş üzeri ücretsiz taşımadan sonra yerel yönetim olan Büyükşehir belediyesinde öğrenci taşımacılığına zam vermeyerek esnafı bitirmiştir. Vatandaşa şirin gözükmek için esnafı bitirme noktasına getiren UKOME'NİN onayladığı zam kararını kesinlikle kabul etmemekle birlikte esnafımızın haklarını korumak ve kollamak amacıyla en kısa zamanda tüm oda başkanlarımızla bir yol haritası çizileceğini beyan ediyoruz" ifadelerine yer verirken, ileri ki günlerde kontak kapatma ve taksici esnafının yaptığı gibi Büyükşehir Belediyesi önünde minibüslerle eylem yapma, vurgusunda bulundular.