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Giriş Tarihi: 3.5.2025 20:06 Son Güncelleme: 3.5.2025 20:13

Tekirdağ'da 1 yaşındaki çocuk 5. kattan düşerek hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, 1 yaşındaki çocuk 5. kattan düştü. Hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamadı.

Murat ÜRTEKİN Murat ÜRTEKİN
Tekirdağ’da 1 yaşındaki çocuk 5. kattan düşerek hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Gültepe mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, 1 yaşındaki M.N.B. bilinmeyen bir nedenle ailesiyle ikamet ettiği 5.kattaki apartman dairesinden beton zemine düştü.

1 yaşındaki M.N.B'nin düştüğünü gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezini araması üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay anının, apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği tespit edildi. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili tahkikat ve incelemesi sürüyor.

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Tekirdağ'da 1 yaşındaki çocuk 5. kattan düşerek hayatını kaybetti
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