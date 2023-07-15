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Giriş Tarihi: 16.7.2023

Tekirdağ’da 15 Temmuz Yelken Yarışları yapıldı

AA
Tekirdağ’da 15 Temmuz Yelken Yarışları yapıldı
Tekirdağ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen yelken yarışları başladı. Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübünde düzenlenen yarışlara 48 sporcu katıldı. Marmara Deniz'i açıklarında startı verilen yarışlar 3 farklı sınıfta devam ediyor.
Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü Antrenörü Berk Uzel, yarışların sporcular için güzel bir tecrübe olduğunu söyledi. Yarışların gün boyunca devam edeceğini ifade eden Uzel, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen yarışlarımıza başladık. Sporcularımız madalya için yelken açtı. 48 sporcu gün boyunca dereceye girmek için mücadele edecek. Rüzgar bugün yarış için gayet uygun. Sporcularımız için sorunsuz bir yarış olmasını temenni ediyoruz" dedi.

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Tekirdağ’da 15 Temmuz Yelken Yarışları yapıldı
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