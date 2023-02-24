Haberler Yaşam Haberleri Tekirdağ'da 2 ayrı kaza: 1 ölü 3 yaralı!
Giriş Tarihi: 24.2.2023 12:05 Son Güncelleme: 24.2.2023 12:06

Tekirdağ'da 2 ayrı kaza: 1 ölü 3 yaralı!

Tekirdağ'ın Çorlu ve Ergene ilçelerinde 2 ayrı kaza yaşandı. 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı...

DHA
Tekirdağ’da 2 ayrı kaza: 1 ölü 3 yaralı!

Çorlu ilçesi Seymen Mahallesi'nde, bir akaryakıt istasyonunda durup, alışveriş yaptıktan sonra yol kenarına park ettiği aracına doğru yürüyen Belarus vatandaşı Alıakseı Padlıonkın'a, plakası ve sürücüsü bilinmeyen araç çarptı. Kazada Padlıonkın hayatını kaybetti, sürücü ise kaçtı. Jandarma, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
İkinci kaza ise Ergene ilçesi Ulaş Mahallesi Karamehmet Mahallesi mevkisinde yaşandı. A.C. yönetimindeki 34 JZ 1272 plakalı otomobil ile Y.E. idaresindeki 34 EYB 325 plakalı kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Her iki kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Tekirdağ'da 2 ayrı kaza: 1 ölü 3 yaralı!
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