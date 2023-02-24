Tekirdağ’da 2 ayrı kaza: 1 ölü 3 yaralı!

Çorlu ilçesi Seymen Mahallesi'nde, bir akaryakıt istasyonunda durup, alışveriş yaptıktan sonra yol kenarına park ettiği aracına doğru yürüyen Belarus vatandaşı Alıakseı Padlıonkın'a, plakası ve sürücüsü bilinmeyen araç çarptı. Kazada Padlıonkın hayatını kaybetti, sürücü ise kaçtı. Jandarma, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

İkinci kaza ise Ergene ilçesi Ulaş Mahallesi Karamehmet Mahallesi mevkisinde yaşandı. A.C. yönetimindeki 34 JZ 1272 plakalı otomobil ile Y.E. idaresindeki 34 EYB 325 plakalı kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Her iki kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.