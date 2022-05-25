Tekirdağ’da 2 çocuk derede ölmüştü: Belediyeler hakkında flaş gelişme!

'KANALI USULÜNE UYGUN KAPAMAYAN İDARE ASLİ KUSURLU'



Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün asli kusurlu bulunduğu raporda, "2016-2017 yılları arasında açık kanalı kapalı kanal haline getiren idarenin belirlenmesi gerekmektedir. Bu idareler kapsamında ise Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nden hangisinin kanalı kapalı hale getirdiğinin belirlenmesi halinde, kapalı kanal yaparken gerek kanal girişlerinin güvenliğinin sağlanmaması gerek yoldan gelen suyun taşkın yapmasına neden olması kapsamında, su kenarında bulunan menfezlerin ani suyla yaşamlarını yitirmesine neden olduğu değerlendirmesi yapılmıştır. Bu nedenle bu işleri yapan idarenin gerekli özeni borunun yerine getirilmemiş olması karşısında, 2016-2017 arasında kapalı kanalı usule uygun yapmayan idarenin asli kusurlu olduğu takdiri savcılığınıza ait olmak üzere değerlendirilmiştir" denildi.



'YOLDA DEFORMASYONA MÜDAHALE EDİLMEMİŞ'



Raporda ayrıca olayın meydana geldiği bölgede otoyolun menfez bölgesinde oluşan deformasyona da müdahale edilmediği kaydedildi. Otoyolun bakımından sorumlu belediyenin bu nedenle tali kusurlu bulunduğu raporda, "Bu açıdan 2016 yılında kapalı kanal yaparken bu kanalın yola etkisinin göz önüne alınmadığı yoldaki deformasyon artışıyla sabittir. Deformasyonlar olmasına rağmen yol bakımı sırasında da 2018 yılından olayın olduğu tarihe kadar da müdahale edilmediği de görülmektedir. Bu açıdan yolun bakımından sorumlu idarenin tarihleri göz önüne alarak belirlenmesi ve bu idarenin olayın oluşumunda denetim eksikliği kapsamında takdiri savcılığınıza ait olmak üzere tali kusurlu olduğu değerlendirmesi yapılmıştır" denildi.

Öte yandan bilirkişi raporunda, Mustafa Aslan'ın babası Hüseyin Aslan ve Burak Önder'in babası Mehmet Önder'in de ifadelerine yer verildi. Her iki baba da yağmur sularının bölgede sürekli biriktiğini, bu durumu Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (TESKİ) dilekçeyle bildirdiklerini aktardı. Aileler, uyarılara rağmen önlem almayan Ergene Belediyesi, TESKİ yetkilileri ve Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden davacı ve şikayetçi olduklarını kaydetti.