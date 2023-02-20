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Giriş Tarihi: 21.2.2023

Tekirdağ’da 62 okul depreme karşı güçlendirildi

Tekirdağ’da 62 okul depreme karşı güçlendirildi
Tekırdağ'da deprem uygulamalarında, 62 okulun güçlendirme çalışmaları tamamlandı. Tekirdağ Valiliğince depreme karşı okullarda yapılan çalışmalarda, il genelindeki okul binalarında etüt çalışması yapılıyor. Bu çerçevede 62 okulun güçlendirme çalışmaları tamamlanırken, 11 okulda ise güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Güçlendirme çalışmasına başlanacak 13 okulla ilgili ihale çalışmaları devam ederken, 17 okulun güçlendirilmesine başlanması için ise Bakanlıktan onay beklendiği bildirildi. Çorlu'da Alipaşa İlkokulu ve Türkgücü İlkokulu ile Ortaokulu'nun yıkılmasına, Şahinler Ortaokulu, Gazi ve Uncular ilkokulları binalarının da güçlendirilmesine karar verildi. Beş okulun öğrencileri ikinci döneme başka okullarda eğitim görecek. İHA-AA

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Tekirdağ’da 62 okul depreme karşı güçlendirildi
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