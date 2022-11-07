Haberler Yaşam Haberleri Tekirdağ’da 700 dönüm anız yandı
Giriş Tarihi: 7.11.2022 04:10

Tekirdağ’da 700 dönüm anız yandı

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde otluk, çalılık ve anız tarlasının bulunduğu yaklaşık 700 dönüm alan küle döndü.

İHA
Tekirdağ’da 700 dönüm anız yandı

Akşam saatlerinde Misinli Mahallesi kırsalında bilinmeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Geniş alana yayılan yangın, görenlerin ihbarı üzerine itfaiyeyi harekete geçirdi. Olay yerine Avrupa Serbest Bölgesi, Çorlu, Süleymanpaşa ve Muratlı'dan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Otluk, çalılık alan ve anız tarlaları alev alev yanarken, itfaiye ekipleri de yangına dört bir yandan müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonrası gece saatlerinde tamamen söndürüldü.

Yangın sonrası otluk, çalılık ve anız tarlasının bulunduğu yaklaşık 700 dönüm alan kül oldu. Öte yandan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma ve Müdahale Şube Müdürü Erdinç Coşkun da olay yerine gelerek ekiplerin çalışmalarına destek oldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? | TV8 ile 6 Kasım 2022 MasterChef'te elenen yarışmacı belli oldu mu? Kritik gecede şok eleme, kimse beklemiyordu!
SON DAKİKA: Bakan Kurum TOKİ kura çekimi için tarih verdi! TOKİ kura tarihleri, yerleri ve saatini açıkladı
Aile Destek Programı ödeme tarihleri takvimi 2022: Kasım ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, nasıl başvuru yapılır?
Duman solisti Kaan Tangöze'ye AK Parti'den cevap: Seçimi beklemene gerek yok
KYK BURS BAŞVURU TARİHLERİ 2022 - 2023: GSB ile KYK kredi ve burs başvuruları başladı mı, başvurular nereden yapılacak? İşte detaylar
TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHİ SON DAKİKA AÇIKLANDI! 2022 TOKİ kura çekilişi ne zaman başlıyor, ilk çekiliş hangi illerde yapılacak? 2+1, 3+1 sosyal konut TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı
Togg Avrupa'da gündem oldu! Almanlardan çok konuşulacak sözler: Tesla'dan daha güzel
Bayraktar TB3 geliyor! Batı medyasında gündem oldu: Bu özellikler çok konuşulur
Güzel Günler dizisi konusu nedir, uyarlama mı, oyuncuları kimler? Show TV’nin yeni dizisi Güzel Günler konusu, oyuncu kadrosu ve dizi karakterleri
MEMUR ZAMMI SON ENFLASYONA GÖRE HESAPLANDI! Ocak 2023 Memur maaş zammı tahminleri ile en düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Tekirdağ’da 700 dönüm anız yandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA