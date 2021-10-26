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Giriş Tarihi: 26.10.2021 13:31 Son Güncelleme: 26.10.2021 14:01

Tekirdağ'dan yürek yakan haber: Muaz Bellikli'nin de cesedi bulundu!

DHA
Tekirdağ’dan yürek yakan haber: Muaz Bellikli’nin de cesedi bulundu!

Tekirdağ Şarköy’de dün denize düşen iki gençten Metin Altan'ın cesedine ulaşılmıştı. Bölgede havadan ve karadan aranan Muaz Bellikli’nin cansız bedenine ise bugün ulaşıldı. İşte acı olayın detayları

Şarköy'ün Mürefte Mahallesi açıklarında alabora olan botta denize düşerek kaybolan Muaz Bellikli'nin cansız bedenine ulaşıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın sürdürdüğü arama kurtarma çalışmarında Bellikli'nin cansız bedeni olayın meydana geldiği yere 200 metre mesafedeki kayalıklar arasında bulundu.

Bellikli'nin cesedi kıyıda bekleyen sağlık ekiplerince Şarköy Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayda dün cansız bedeni bulunan Metin Altan'ın memleketi Hatay, Muaz Bellikli'nin cenazesinin de memleketi Aksaray'a götürülüp, toprağa verileceği belirtildi.

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Tekirdağ'dan yürek yakan haber: Muaz Bellikli'nin de cesedi bulundu!
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