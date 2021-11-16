Tekirdağ’da askeri personel taşıyan servis ile otomobil çarpıştı: 1’i ağır 14 asker yaralı

Kaza alanına gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak, yaralıları Tekirdağ'daki çeşitli hastaneye sevk etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bölgeye gelen jandarma ve polis ekipleri de kaza bölgesinde güvenlik önlemleri aldı. Yaralı askerler hastanede tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.