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Giriş Tarihi: 11.5.2022 09:56

Tekirdağ'da bıçaklı kavga: Bir kişi yaralandı

AA
Tekirdağ’da bıçaklı kavga: Bir kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Reşadiye Mahallesi Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi'nde iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.A, bacak ve sırtından yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, şüpheli A.T. ve yanındaki arkadaşını gözaltına aldı.

ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli A.T. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Arkadaşı ise ifade işlemlerinin ardından salıverildi.

Öte yandan olay, çevredeki bir güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

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Tekirdağ'da bıçaklı kavga: Bir kişi yaralandı
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