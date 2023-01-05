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Giriş Tarihi: 5.1.2023 01:45

Tekirdağ'da can pazarı! Feci kazada İrem Çokbilir hayatını kaybetti, 3 yaralı

Tekirdağ'da korkunç bir kaza meydana geldi. Çorlu ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın Kumluca Deresi'ne uçtuğu kazada İrem Çokbilir (21) hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

DHA
Tekirdağ’da can pazarı! Feci kazada İrem Çokbilir hayatını kaybetti, 3 yaralı

Kaza, saat 00.10 sıralarında Çorlu'nun Hıdırağa Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Alpaslan Beşpınar yönetimindeki 34 FN 0651 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Kumluca Deresi'ne uçtu.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde İrem Çokbilir'in hayatını kaybettiği, Alpaslan B., Abdullah K. ve Gizem D.B'nın ise yaralandığı belirledi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
İrem Çokbilir'in cansız bedeni ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Tekirdağ'da can pazarı! Feci kazada İrem Çokbilir hayatını kaybetti, 3 yaralı
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