Tekirdağ’da can pazarı! Feci kazada İrem Çokbilir hayatını kaybetti, 3 yaralı

Kaza, saat 00.10 sıralarında Çorlu'nun Hıdırağa Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Alpaslan Beşpınar yönetimindeki 34 FN 0651 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Kumluca Deresi'ne uçtu.
GENÇ İREM'DEN KAHREDEN HABER!
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde İrem Çokbilir'in hayatını kaybettiği, Alpaslan B., Abdullah K. ve Gizem D.B'nın ise yaralandığı belirledi.