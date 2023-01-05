Tekirdağ’da can pazarı! Feci kazada İrem Çokbilir hayatını kaybetti, 3 yaralı

GENÇ İREM'DEN KAHREDEN HABER!

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde İrem Çokbilir'in hayatını kaybettiği, Alpaslan B., Abdullah K. ve Gizem D.B'nın ise yaralandığı belirledi.