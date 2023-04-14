Haberler Yaşam Haberleri Tekirdağ'da DEAŞ operasyonu: 4 kişi tutuklandı!
Giriş Tarihi: 14.4.2023 16:20 Son Güncelleme: 14.4.2023 16:20

Tekirdağ'da DEAŞ operasyonu: 4 kişi tutuklandı!

Tekirdağ'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı...

DHA
Tekirdağ’da DEAŞ operasyonu: 4 kişi tutuklandı!

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi'nde terör örgütü DEAŞ'a yönelik 5 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 1'i örgütte sorumlu düzeyde olduğu belirtilen Suriye uyruklu Abdullah Al S., Ahmet A., Muhammad D., Hassan R. ve Mohammad A. gözaltına alındı. Şüphelilerin 2013-2018 yılları arasında DEAŞ adına Suriye'de silahlı faaliyet yürüttüğü belirtildi. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tekirdağ'da nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Abdullah Al S., Ahmet A., Muhammad D. ve Hassan R. tutuklandı, Mohammad A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Tekirdağ'da DEAŞ operasyonu: 4 kişi tutuklandı!
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