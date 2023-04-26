Tekirdağ’da DEAŞ ve PKK operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ Terör Örgütü'nün faaliyetlerinin önlenmesi ve deşifresine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında örgüte müzahir haber ajanslarının web siteleri tarafından paylaşılan videolarda bulunan şüpheli şahıslardan olan ve Çerkezköy'de ikamet ettiği anlaşılan 47 yaşındaki Suriye doğumlu S.H., yakalanarak gözaltına alındı.

Ayrıca PKK/KCK-PYD/YPG faaliyetlerinin deşifresine yönelik olarak sosyal medya siteleri üzerinden terör örgütü propagandasını yaptığı tespit edilen şahısların yakalanması, suç unsuru malzemelerin ele geçirilmesi amacıyla Tekirdağ'ın Çerkezköy, Çorlu ve Ergene ilçelerinde eş zamanlı operasyon yapıldı

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda F.S-M.Y-N.Y-S.G-S.A isimli olmak üzere toplam 5 şüpheli kişi Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile gözaltına alındı. Yakalanan kişilerin ikametlerinde yapılan aramalarda PKK'nin sözde bayrağı, kurusıkı tabanca, örgütsel belge-dokümanlar ile çok sayıda dijital materyale el konuldu. Yakalanan kişilerin işlemler Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde devam ediyor