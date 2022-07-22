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Giriş Tarihi: 22.7.2022 09:53 Son Güncelleme: 22.7.2022 09:55

Tekirdağ'da dedikodu dehşeti: Komşusunu iki yerinden bıçakladı!

Tekirdağ’da korkunç bir olay yaşandı... Dedikodu iddiası nedeniyle tehditler savuran şahıs, komşusunu iki yerinden bıçakladı. Saldırgan, olayı gerçekleştirdiği suç aletiyle birlikte polis tarafından yakalandı.

İHA
Tekirdağ’da dedikodu dehşeti: Komşusunu iki yerinden bıçakladı!
Kanlı olay, Çorlu ilçesi Şeyh Sinan Mahallesi Güney Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, anne ve babasına huzursuzluk veren B.S. ile komşusu K.G. arasında dedikodu tartışması yaşandı. Öfkesinden deliye dönen B.S. bıçakla saldırdığı komşusu K.G.'yi iki yerinden bıçakladı.
Yaralanan K.G. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırgan B.S. ise, olay yerine gelen polis ekiplerince yakalandı. Saldırganın olayı gerçekleştirdiği bıçak da bahçede bulundu.

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Tekirdağ'da dedikodu dehşeti: Komşusunu iki yerinden bıçakladı!
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