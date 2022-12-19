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Giriş Tarihi: 19.12.2022 16:39

Tekirdağ'da dehşet dolu olay: Kardeşinin gözüne bıçak sapladı!

Malkara ilçesinde, Türkmenistan uyruklu Agjag Movlamov (35), tartıştığı kardeşi Begch Movlamov'u (29) sol gözünden bıçaklayıp, ağır yaraladı. Movlamov hastaneye kaldırılırken, kaçan ağabeyi ise jandarma ekiplerince yakalandı.

DHA
Tekirdağ’da dehşet dolu olay: Kardeşinin gözüne bıçak sapladı!

Kanlı olay, Yaylagöne Mahallesi mevkisindeki maden ocağında meydana geldi. Ocak çalışanı Begch Movlamov ile ağabeyi Agjag Movlamov, mesai bitiminde birlikte içki içmeye başladı. Bu sırada kardeşler arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Agjag Movlamov, cebinden çıkardığı bıçağı kardeşinin sol gözüne sapladı. Begch Movlamov ağır yaralanırken, Agjag Movlamov ise olay yerinden kaçtı.

Ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Begch Movlamov, ardından Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kaçan Agjag Movlamov ise jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Movlamov, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

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Tekirdağ'da dehşet dolu olay: Kardeşinin gözüne bıçak sapladı!
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