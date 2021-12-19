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Giriş Tarihi: 19.12.2021 12:51

Tekirdağ'da dehşet: Zabıta komiserini bıçakladılar!

DHA
Tekirdağ’da dehşet: Zabıta komiserini bıçakladılar!

Tekirdağ'da dün akşam korkunç bir olay yaşandı. Çöp konteynerlerini deviren O.D.(20) ve R.G.(26), kendilerini uyaran zabıta ekipleriyle tartıştı. Kavgaya dönüşen tartışmada göğüs ve elinden bıçaklanan zabıta komiseri Ferhat Irmak (34), yaralandı. Yakalanan ve 3.50 promil alkollü çıkan O.D. ile 3.10 promil alkollü olan R.G., tutuklandı.

Kanlı olay, dün akşam saatlerinde Süleymanpaşa ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde yaşandı... Mahallede devriye görevi yürüten Süleymanpaşa Belediyesi zabıta ekipleri, O.D. ve R.G.'nin çöp konteynerlerini devirdiklerini görünce, uyarıda bulundu. Uyarıya aldırmayan 2 kişi, zabıta komiseri Ferhat Irmak ile ekipte bulunan Rıdvan Çetin, Serdar Kızıldağ ile tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, O.D., üzerinde taşıdığı bıçakla Irmak'ı göğüs ve elinden yaraladı. Olay üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Irmak, Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alınırken, hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.
Polisin gözaltına aldığı O.D.'nin 3.50, R.G.'nin ise 3.10 promil alkollü oldukları belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.D. ve R.G., tutuklandı.

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Tekirdağ'da dehşet: Zabıta komiserini bıçakladılar!
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