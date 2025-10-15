Tekirdağ’da ’Düğün konvoyu aracı’ oyunu: Polisten kaçamadılar!

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, göçmen kaçakçılığı yapacağı değerlendirilen 1 otomobil takibe alındı. Durdurulan otomobilde 5 kaçak göçmen ve 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak' suçundan 14 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.