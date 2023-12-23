Haberler Yaşam Haberleri Tekirdağ'da eş zamanlı kaçak tütün ve sigara operasyonu
Giriş Tarihi: 23.12.2023 11:15 Son Güncelleme: 23.12.2023 11:22

Tekirdağ'da eş zamanlı kaçak tütün ve sigara operasyonu

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, (KOM) operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Tapuda rüşvet operasyonunun ardından bu kez de kaçak sigara ve tütün operasyonu gerçekleştiren (KOM) ekipleri, başarılı operasyonlarla halkın takdirini kazanmaya devam ediyor.

Murat ÜRTEKİN Murat ÜRTEKİN
Tekirdağ’da eş zamanlı kaçak tütün ve sigara operasyonu

Tekirdağ İl Emniyet MüdürlüğüKaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde il genelinde İlçe Emniyet Müdürlüklerinin de katılımıyla tütün ve tütün mamülleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik eş zamanlı olarak yapılan arama/denetleme faaliyetleri neticesinde; 519 paket Gümrük Kaçağı Sigara,150 kilogram Açık Kıyılmış Tütün,37.400 adet Boş Makaron,173.750 adet Dolu Makaron,9.750 gram Nargile Tütünü,43 adet Elektronik Sigara,52 adet Elektronik Sigara Likiti,85 adet kesilmiş TAPDK Bandrolü,198 adet Sigara Sarma Kağıdı,1 adet Ruhsatsız Tabanca ve 1 adet şarjör ele geçirildi,Bu kapsamda toplam 22 şahıs hakkında kaçakçılık,yasa dışı tütün ve sigara imalatı suçundan adli/idari işleme başlanılmış olup,1 şahıs gözaltına alınarak,çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Tekirdağ'da eş zamanlı kaçak tütün ve sigara operasyonu
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