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Giriş Tarihi: 7.6.2022 23:45

Tekirdağ'da fabrikada patlama! 2 işçi hastaneye kaldırıldı

İHA
Tekirdağ’da fabrikada patlama! 2 işçi hastaneye kaldırıldı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren bir kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 2 işçi sesten etkilenerek hastaneye kaldırıldı

Olay, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren bir kimya fabrikasında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 21:30 sıralarında fabrikanın depo bölümünde gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Yaklaşık 3 kilometrelik alandan duyulan sesten 2 işçi etkilendi.

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Yapılan incelemede herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadı. Sesten etkilenen işçiler tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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Tekirdağ'da fabrikada patlama! 2 işçi hastaneye kaldırıldı
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