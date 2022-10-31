Haberler Yaşam Haberleri Tekirdağ'da feci kaza! Kamyonet elektrik direğine çarptı; 1'i bebek 2 ölü, 6 yaralı
Giriş Tarihi: 31.10.2022 18:50

Tekirdağ'da feci kaza! Kamyonet elektrik direğine çarptı; 1'i bebek 2 ölü, 6 yaralı

Tekirdağ’da korkunç bir kaza meydana geldi. Çorlu ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği kamyonetin elektrik direğine çarptığı kazada 1'i bebek 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

DHA
Tekirdağ’da feci kaza! Kamyonet elektrik direğine çarptı; 1’i bebek 2 ölü, 6 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Çorlu'nun Sarılar Mahallesi kara yolu üzerinde meydana geldi. Batuhan D. yönetimindeki 59 AFY 160 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ön tarafı hurdaya dönen kamyonetin şoför mahalli ile aracın açık kasasında bulunan 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevreye savrulan yaralılar, ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan ve henüz kimlikleri belirlenemeyen 5-6 aylık olduğu belirtilen bebek ile 1 kadın doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hastanede 1'i çocuk 6 kişinin tedavisi sürüyor.
Çorlu Kaymakamı Mustafa Eldivan, olay yerine gelerek İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Engin Türk'ten bilgi aldı .Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


EN ÇOK OKUNANLAR

Oyuncu Burak Haktanır'dan sert tepki! ‘Film festivalleri devlete laf sokma yerine dönüştü!’
Melike Şahin sevgilisiyle 5. yılını kutladı! "İkinci Hazar Ergüçlü vakası"
Ayşegül Yıldız’dan şiddet açıklaması! Eski eşi İbrahim Tatlıses hakkında ilk kez konuştu!
KYK BURS BAŞVURU EKRANI 2022 | GSB KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, e-Devlet ile ne zaman başlayacak, şartları nelerdir?
Gözde'nin iki kader günü
INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA tüm dünyada yanıt arıyor! 31 Ekim İnstagram hesapları askıya alındı hatası nedir, ne zaman düzelecek? iPhone ve Android için çözüm
FETÖ’nün firar rotası
Banu Alkan kendisinden 20 yaş küçük nişanlısıyla evleniyor! "Yüzyılın aşkını yaşıyoruz"
Fahriye Evcen’in oğlu Karan herkesi korkuttu!
Stil yarışmasının sansasyonel ismiydi... İşte Benim Stilim ile ünlenen Ayşenur Balcı tam bir estetik harikası oldu!
ARKADAŞINA GÖNDER
Tekirdağ'da feci kaza! Kamyonet elektrik direğine çarptı; 1'i bebek 2 ölü, 6 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA