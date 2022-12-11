Haberler Yaşam Haberleri Tekirdağ'da fuhuş çetesine baskın!
Giriş Tarihi: 11.12.2022 18:19 Son Güncelleme: 11.12.2022 18:32

Tekirdağ'da fuhuş çetesine baskın!

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından fuhuşla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyon sonucu fuhuş çetesi çökertildi.

Murat ÜRTEKİN Murat ÜRTEKİN
Tekirdağ’da fuhuş çetesine baskın!

Sosyal medya siteleri üzerinden cinsel içerikli fotoğraf ve telefon numarası paylaşarak Kapaklı ilçesinde fuhuş yapan/ yaptırılan kişilere yönelik operasyonda, Özbekistan uyruklu K.X. (32) adlı şahsın Özbekistan uyruklu N.Y.(29), S.M.(22), D.U.(25), N.A.(37), S.T.(32), R.U.(25) isimli kadınları pazarladığı, F.Ç.(29) isimli şahsın kadınlara ikamet yeri ayarladığı ve erkeklerle buluşmalarının organize ettiği edildi.

Kadınları pazarlayan ve K.X. (32) pazarlamayı organize eden F.Ç. alınıp adliyeye sevk edilip, F.X. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, F.Ç. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında 6 yabancı uyruklu kadın Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü fuhuşla mücadele ekiplerince kurtarılarak, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edilecekler.

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Tekirdağ'da fuhuş çetesine baskın!
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