Tekirdağ’da fuhuş çetesine baskın!

Sosyal medya siteleri üzerinden cinsel içerikli fotoğraf ve telefon numarası paylaşarak Kapaklı ilçesinde fuhuş yapan/ yaptırılan kişilere yönelik operasyonda, Özbekistan uyruklu K.X. (32) adlı şahsın Özbekistan uyruklu N.Y.(29), S.M.(22), D.U.(25), N.A.(37), S.T.(32), R.U.(25) isimli kadınları pazarladığı, F.Ç.(29) isimli şahsın kadınlara ikamet yeri ayarladığı ve erkeklerle buluşmalarının organize ettiği edildi.

Kadınları pazarlayan ve K.X. (32) pazarlamayı organize eden F.Ç. alınıp adliyeye sevk edilip, F.X. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, F.Ç. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında 6 yabancı uyruklu kadın Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü fuhuşla mücadele ekiplerince kurtarılarak, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edilecekler.