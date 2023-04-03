Tekirdağ’da iki aile arasında kavga: 2 ölü 4 yaralı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinin Aydoğdu mahallesi sanatçılar caddesinde dün kız alma-verme meselesi yüzünden çıkan silahlı kavga olayında AK Parti Tekirdağ Milletvekili aday adayı Defne Gezer'in babası Ferdi Gezer ve kuzeni Erdoğan Gezer av tüfeği ile yaralanma sonucu hayatını kaybetti.

Olayın karşı tarafı olan V.G. (60) ve E. G. (42) av tüfeğiyle yaralandı. Konuyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda 2 kişiyi öldüren V.G. başta olmak üzere 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda olayda kullanılan 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız 9 milimetre tabanca ele geçirilmiş olup, detaylı soruşturma devam ediyor. Olay sonrası AK Parti il başkanı Ali Gümüş ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel aileyi ziyaret ederek taziyede bulundular.