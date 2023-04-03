Haberler Yaşam Haberleri Tekirdağ'da iki aile arasında kavga: 2 ölü 4 yaralı
Giriş Tarihi: 3.4.2023 11:27 Son Güncelleme: 3.4.2023 11:44

Tekirdağ'da iki aile arasında kavga: 2 ölü 4 yaralı

Tekirdağ'da aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

Murat ÜRTEKİN Murat ÜRTEKİN
Tekirdağ’da iki aile arasında kavga: 2 ölü 4 yaralı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinin Aydoğdu mahallesi sanatçılar caddesinde dün kız alma-verme meselesi yüzünden çıkan silahlı kavga olayında AK Parti Tekirdağ Milletvekili aday adayı Defne Gezer'in babası Ferdi Gezer ve kuzeni Erdoğan Gezer av tüfeği ile yaralanma sonucu hayatını kaybetti.

Olayın karşı tarafı olan V.G. (60) ve E. G. (42) av tüfeğiyle yaralandı. Konuyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda 2 kişiyi öldüren V.G. başta olmak üzere 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda olayda kullanılan 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız 9 milimetre tabanca ele geçirilmiş olup, detaylı soruşturma devam ediyor. Olay sonrası AK Parti il başkanı Ali Gümüş ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel aileyi ziyaret ederek taziyede bulundular.

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Tekirdağ'da iki aile arasında kavga: 2 ölü 4 yaralı
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