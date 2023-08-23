Tekirdağ’da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Çorlu'daki kaza, Çobançeşme Mahallesi Mustafa Kemal 2. Sokak ile Mustafa Kemal 4. Sokak üzerinde meydana geldi. Mustafa Kemal 2. Sokak'ta seyreden H.A. idaresindeki 22 AK 221 plakalı otomobil ile Mustafa Kemal 4. Sokak'ta seyreden H.Ü. yönetimindeki 59 ZY 790 plakalı otomobil yol ayrımında çarpıştı.

SÜRÜCÜ VE 3 KİŞİ HAFİF YARALANDI

Kaza sonrası sürücü H.Ü. ve araçta yolcu olarak bulunan 3 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.