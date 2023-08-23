Haberler Yaşam Haberleri Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Giriş Tarihi: 23.8.2023 10:23

Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yol ayrımında iki tomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, polis tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
Tekirdağ’da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Çorlu'daki kaza, Çobançeşme Mahallesi Mustafa Kemal 2. Sokak ile Mustafa Kemal 4. Sokak üzerinde meydana geldi. Mustafa Kemal 2. Sokak'ta seyreden H.A. idaresindeki 22 AK 221 plakalı otomobil ile Mustafa Kemal 4. Sokak'ta seyreden H.Ü. yönetimindeki 59 ZY 790 plakalı otomobil yol ayrımında çarpıştı.

SÜRÜCÜ VE 3 KİŞİ HAFİF YARALANDI

Kaza sonrası sürücü H.Ü. ve araçta yolcu olarak bulunan 3 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Sevgililer restoranda dehşet saçtı! ‘Destur ver boğazını keseceğim’
Kiremit devinde miras kavgası çıktı! Milyon dolarlık servet kardeşleri birbirine düşürdü
Şadi Yazıcı Ekrem İmamoğlu'nun metro oyununu ortaya çıkardı: Tek kelimeyle cambaza bak girişimi
Vay şerefsiz parya
Deve Dikeni Tohumu Nedir, Ne İşe Yarar? Deve Dikeni Tohumu Neye İyi Gelir, Faydaları Neler?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Koşun Elon Musk para dağıtıyormuş
‘Pile savaşını’ KKTC kazandı
SABAH gündeme getirdi, 59 yıllık hasret bitti! Şehit babasının mezarını buldu
Yoğurtlu Zerdeçalın Faydaları Nelerdir? Ne İşe Yarar, Neye İyi Gelir?
ARKADAŞINA GÖNDER
Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA