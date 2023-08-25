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Giriş Tarihi: 25.8.2023 13:38

Tekirdağ'da ilginç olay! Tartıştığı adamın arabasının üstüne çıkarak camlarını kırdı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kimliği belirsiz kişi, kavga ettiği Selami G.'nin park halindeki otomobilinin üzerine çıkıp yumruk ve tekme ile camlarını kırarak kaportasına zarar verdi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA
Tekirdağ’da ilginç olay! Tartıştığı adamın arabasının üstüne çıkarak camlarını kırdı

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Cemaliye Mahallesi Akıncılar Caddesi'nde meydana geldi. 58 DN 071 plakalı otomobilin park edip aracından inen Selami G. ile kimliği belirsiz kişi arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Araya giren taraflar, kavgayı büyümeden önledi.




Gömleğinin yırtıldığı görülen Selami G., otomobilini de bırakıp olay yerinden kaçtı. Çevresindekilerin sakinleştirmeye çalıştığı kişi ise Selami G.'nin otomobilin üzerine çıktı, ardından da camlarını yumruk ve tekme ile kırıp, kaportasına zarar verdi. Saldırgan daha sonra olay yerinden uzaklaşırken, yaşananlar kameraya yansıdı.



İhbar üzerine polisin olay yerine gelmesiyle otomobilinin yanına dönen Selami G. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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Tekirdağ'da ilginç olay! Tartıştığı adamın arabasının üstüne çıkarak camlarını kırdı
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