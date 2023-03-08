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Giriş Tarihi: 8.3.2023 13:42

Tekirdağ'da işçileri taşıyan servis otobüsü devrildi: 14 kişi hafif yaralandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan servis otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 14 kişi hafif yaralandı.

İHA
Tekirdağ’da işçileri taşıyan servis otobüsü devrildi: 14 kişi hafif yaralandı

Kapaklı ilçesindeki kaza, sabah saatlerinde Karaağaç Mahallesi-Kapaklı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren ünlü bir teknoloji firmasına ait fabrikada çalışan işçileri taşıyan servis otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

14 KİŞİ HAFİF YARALANDI

Kazada can kaybı olmazken, hafif yaralanan 14 kişi Kapaklı Devlet Hastanesi ve Çerkezköy'deki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Tekirdağ'da işçileri taşıyan servis otobüsü devrildi: 14 kişi hafif yaralandı
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