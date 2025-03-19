Tekirdağ’da kan donduran cinayet: 2 kişiyi öldürdü 3 kişiyi yaraladı! Pes dedirten savunma: Yapay zekayla aklımı...

4 Ekim 2024 günü, Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesinde ev eşyaları satan bir mağazada şoför olarak çalışan Eren Uzuner, platonik aşk beslediği Fatma Özdemir'i bir çay ocağında, arkadaşı Barkın Perçin ile otururken gördü. Özdemir ve Perçin'in yanına giden Uzuner, üzerinde taşıdığı tabancayla ikisine ateş etti.
Olay yerinde panik yaşanırken mağazaya dönen saldırgan, iş arkadaşları N.Ç.K. ve S.D.'yi de vurdu. Daha sonra mağazaya ait sevkiyat aracıyla kaçarken, kendisini durdurmaya çalışan polis memurunu yaraladı. Olayda ağır yaralanan Fatma Özdemir ve Barkın Perçin hastanede hayatını kaybetti.
SANIKTAN ŞAŞIRTAN SAVUNMA: YAPAY ZEKA AKLIMI OKUDU!
Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık Eren Uzuner, SEGBİS aracılığıyla bağlanarak savunmasını yaptı. Sanık, akılalmaz iddialar ortaya atarak şu ifadeleri kullandı: "Fatma'ya açıldıktan sonra çay ocağında onu görmeye başladım. Sonra sürekli benimle dalga geçtiklerini düşündüm. Bunu neden yaptıklarını sorguladım ve yapay zekayla aklımı okuduklarını öğrendim. İçime attığım sözleri şarkıcılara sattıklarını öğrendim. Psikolojik baskılara dayanamayarak bu olayı gerçekleştirdim."
TANIKLAR VE AİLELER EN AĞIR CEZAYI TALEP ETTİ
Duruşmada tanık olarak dinlenen polis memuru Ö.K., sanığın kendisini doğrudan hedef alarak ateş ettiğini ve yüzünden yaralandığını anlattı. Saldırıda yaralanan mağaza çalışanları N.Ç.K. ve S.D., sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Fatma Özdemir'in kardeşi Selen Özdemir, sanığın kardeşini daha önce tehdit ettiğini belirterek, en ağır cezayı almasını istedi. Barkın Perçin'in babası Mustafa Perçin de sanığın ömür boyu hapisle cezalandırılması gerektiğini söyledi.
"SANIK PİŞMANLIK DUYMUYOR, EN AĞIR CEZAYI ALMALI"
Ailelerin avukatı Kamil Can Yavaş, "Sanık tasarlayarak hareket etmiştir. Pişmanlık duymadığını açıkça beyan etti. Bu nedenle en ağır cezayı alması için hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi. Avukat Fırat Eren Canpolat ise sanığın olaydan sonra hiçbir pişmanlık göstermediğini belirterek, sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti.
Mahkeme, sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için adli tıp raporunu bekleme kararı aldı ve duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.