Tekirdağ’da kan donduran cinayet: 2 kişiyi öldürdü 3 kişiyi yaraladı! Pes dedirten savunma: Yapay zekayla aklımı...

4 Ekim 2024 günü, Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesinde ev eşyaları satan bir mağazada şoför olarak çalışan Eren Uzuner, platonik aşk beslediği Fatma Özdemir'i bir çay ocağında, arkadaşı Barkın Perçin ile otururken gördü. Özdemir ve Perçin'in yanına giden Uzuner, üzerinde taşıdığı tabancayla ikisine ateş etti.

Olay yerinde panik yaşanırken mağazaya dönen saldırgan, iş arkadaşları N.Ç.K. ve S.D.'yi de vurdu. Daha sonra mağazaya ait sevkiyat aracıyla kaçarken, kendisini durdurmaya çalışan polis memurunu yaraladı. Olayda ağır yaralanan Fatma Özdemir ve Barkın Perçin hastanede hayatını kaybetti.