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Giriş Tarihi: 12.12.2023 15:14

Tekirdağ'da kan donduran olay: Eşinin yanında kalbinden bıçaklandı!

Tekirdağ'da Sunay Sorgun, dün akşam saatlerinde eşi ile gezmeye çıktı. Bu sırada,  Y.Ç. ve Ş.Ö. ile karşılaştı. Sorgun ile ikili arasında, eşine baktıkları iddiasıyla tartıştı. Eşinin yanında kalbinden bıçaklanan Sunay Sorgun, kurtarılamadı.

DHA
Tekirdağ’da kan donduran olay: Eşinin yanında kalbinden bıçaklandı!

Kan donduran olay, önceki gece saat 23.30 sıralarında Hıdırağa Mahallesi Mehmet Pehlivan Sokak'ta meydana geldi. İlçede taksicilik yapan Sunay Sorgun, eşi ile birlikte kafeden çıkıp evlerini giderken, sokak üzerinde, Y.Ç. ve Ş.Ö. ile karşılaştı. Sorgun ile eşine baktıklarını öne sürdüğü Y.Ç. ve Ş.Ö. arasında tartışma çıktı. Tartışma, araya girenler tarafından büyümeden önlendi.

Y.Ç., bir süre sonra eşiyle evlerine doğru giden Sorgun'u ekmek bıçağıyla kalbinden bıçaklayıp kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Sorgun, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Sorgun, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Polis, kaçan Y.Ç. ile Ş.Ö.'yü evlerinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.Ç., çıkarıldığı hakimlikte 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı, Ş.Ö. serbest bırakıldı.

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Tekirdağ'da kan donduran olay: Eşinin yanında kalbinden bıçaklandı!
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