Tekirdağ’da kayıp kişi ölü bulundu

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği aramalar sonrasında, Çelikkaya'nın ölü bedeni Türkgücü köyü ile Çeşmeli köyü arasındaki kırsal arazide hareketsiz yatarken bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Çelikkaya'nın hayatını kaybettiğinin tespiti üzerine, Çelikkaya'nın cenazesi, Çorlu Cumhuriyet Savcılığı tarafından incelenmek üzere, Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin yaptığı inceleme-soruşturma neticesinde,hayatını kaybeden Çelikkaya'nın evinde yapılan aramada, "Başıma bir iş gelirse sorumlusu İ.T'dir" yazılı bir mektup buldu. Şüpheli İ.T, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak,emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı Çorlu Adliyesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.