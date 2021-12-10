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Giriş Tarihi: 10.12.2021 15:55

Tekirdağ'da kaza: Yaralılar var!

DHA
Tekirdağ’da kaza: Yaralılar var!

Korkunç kaza Süleymanpaşa ilçesinde yaşandı. Kontrolden çıkıp, takla atarak ters dönen otomobilde, sürücü dahil 3 kişi yaralandı.

Kaza, ilçede çevre yolundaki Atatürk Kapalı Spor Salonu önünde meydana geldi. Nermin O.'nun kullandığı 59 ED 360 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, refüje çarpıp takla attı. Kazada ters dönen aracın sürücüsü Nermin O. ile yanında bulunan Fatma G. ve Nevin Ç. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekibince araçtan çıkarılarak, sağlık görevlilerince ambulanslarla Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Tekirdağ'da kaza: Yaralılar var!
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